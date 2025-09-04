雛形あきこ、最新ショットで美しいデコルテあらわ　※「雛形あきこ」インスタグラム

写真拡大

　女優の雛形あきこが4日、自身のインスタグラムを更新。美しいデコルテがあらわになったソロショットを公開し絶賛が集まっている。

【写真】雛形あきこの美しすぎるアップショット

　インスタグラムでは、度々オフショットを公開し美しさが話題になる雛形。今回の投稿は「まだまだ夏ですね　雨をよけながらロケできました　＃ロケ」とつづり、ロケで撮影したソロショットをアップ。

　オフショルの衣装からは美肌とデコルテが大胆にあらわになっており、透明感がすごい1枚になっている。

　コメント欄でもファンから「きゃわたん」「えっ綺麗すぎるのですが」「ちょっとセクシーなヒナちゃん」「美しいデコルテ最高すぎる」など絶賛の声が相次いでいた。

■雛形あきこ（ひながたあきこ）
1978年1月27日生まれ。東京都出身。14歳から芸能活動を始め、ドラマ『おべんきょう』（1992年）で女優デビュー。15歳からグラビアアイドルとしても活躍した。夫は俳優の天野浩成で、2013年に結婚。

引用：「雛形あきこ」インスタグラム（@akiko_hinagata）