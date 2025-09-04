「エロい要素はありません」岡田紗佳、ちょっと怪しげな雰囲気の3ショットに反響「美女をはべらす令和の不動産王？？」
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、4日までにインスタグラムを更新。出演番組からオフショットを公開し「うらやましい」など反響が集まっている。
【別カット】ちょっと背徳的な雰囲気がある岡田紗佳らの3ショット
岡田は「本日深夜2:23〜 テレビ朝日『森香澄の全部嘘テレビ』に出演します！ エゴサーチクイズということで、なぜかこんな格好ですが特にエロい要素はありません。みてねーん」とつづり、4日に放送された『森香澄の全部嘘テレビ』から、森香澄や東ブクロと映る3ショットを公開。オフショットとはいえ森と岡田が東ブクロを囲む様子は、まるで富豪が美女をはべらせているような背徳的な雰囲気がある。
コメント欄でもファンから「美女をはべらす令和の不動産王？？」「真ん中の位置 う〜ん、うらやましい」「両サイドが可愛いんじゃ」「両脇のお二人がえっちすぎる雰囲気でドキドキします笑」などの声が上がっている。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
