サムスン電子ジャパンは、エントリーモデルのワイヤレスイヤホン「Samsung Galaxy Buds3 FE」を9月19日に発売する。価格は2万1780円。

「Samsung Galaxy Buds3 FE」は、11mmダイナミックドライバーを搭載したワイヤレスイヤホン。上位モデル「Galaxy Buds3 Pro」相当のアクティブノイズキャンセリング（ANC）を備え、カスタムイコライザー機能にも対応する。

通話品質は、事前学習済みの機械学習モデルにより強化。周囲の音や音声パターンを分析してノイズを低減し、騒がしい環境でもクリアで聞き取りやすい音声を実現する。

さらに、GeminiへのクイックアクセスやGemini Liveとの会話、Galaxy AIを活用したリアルタイム通訳など、スマートフォンと連携することで多彩なAI機能を利用できる。

防水防塵性能はIP54。音楽再生時間はANCオンで最大6時間、オフで最大8時間30分となる。カラーはブラックとグレーの2色をラインアップ。

価格は2万1780円で、9月4日から予約を受け付ける。発売は9月19日。サムスンオンラインショップやGalaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka、Amazon.co.jp、楽天市場、家電量販店で販売される。

主なスペック 項目 内容 大きさ イヤホン：約21.1×18.0×33.8mmケース：約48.7×58.9×24.4mm 重さ イヤホン：約5gケース：約41.8g マイク 6マイク バッテリー イヤホン：53mAhケース：515mAh 音楽再生時間 ANCオン：最大6時間ANCオフ：最大8時間30分 通話時間 最大4時間 接続 Bluetooth v5.4 オーディオコーデック AAC、SBC、SSC（Samsung Seamless Codec） 搭載センサー ホールセンサー／圧力センサー／近接センサー／タッチセンサー 互換性 Android 11.0以降／1.5GB以上（ストレージ）