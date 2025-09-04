レディー・ガガ、ティム・バートン監督による新曲MV公開 メキシコの心霊スポット“人形島”で撮影
レディー・ガガの新曲「The Dead Dance」がついにリリースされ、Netflixドラマ『ウェンズデー』でタッグを組んだティム・バートン監督によるMVをが公開された。撮影は、心霊名所として名高いメキシコの人形島で行われたようだ。
【動画】メキシコの心霊スポット“人形島”で撮影した「The Dead Dance」MV
「The Dead Dance」は、バートンが監督・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ『ウェンズデー』の挿入歌。、ガガがゲスト出演を果たすシーズン2パート2の配信に合わせ、リリースされた。
ガガが婚約者のマイケル・ポランスキーやバートン監督らとともにプロデュースを手掛けたというモノクロのMVは、ガガが人形とともに壁に貼り付けられているシーンからスタート。音楽に乗せてガガがデッドダンスを披露すると、人形たちを目覚めし、一緒に踊り出す様子が描かれる。
マスクを被ったダンサーとともに、不気味な人形が数多く映し出されるが、撮影はメキシコシティ南部ソチミルコ地区にある心霊名所「人形の島」で行われたそう。この島は幽霊が出ると噂され、木や建物に何百体もの人形が吊るされていることで知られる。7月上旬、ドラマチックなメイクとダークな衣装を身に付けたガガが、バートン監督と一緒に目撃され、瞬く間に噂が広まったようだ。
『ウェンズデー』は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女ウェンズデー・アダムス（ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。ガガはシーズン2の第6話に、謎めいた教師ロザリン・ロットウッド役で出演。ウェンズデーの運命を揺るがす重要なキャラクターとして、比類なきオーラでネヴァーモア学園に妖しい魅力を放つ。
Varietyによれば、ガガはシーズン1終了後にドラマのチームと連絡を取り、番組のために特別に「ザ・デッド・ダンス」を書き下ろしたそうだ。
