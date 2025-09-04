乃木坂46、きょうから神宮公演 キャプテン梅澤美波「雨よ、少しだけ耐えて」
乃木坂46が9月4日から7日までの4日間、明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー2025」東京公演を開催する。初日公演を前に、キャプテンの梅澤美波が天気への“お願い”をインスタグラムに投稿した。
【写真】「雨よ、少しだけ耐えてくださいな」と願う梅澤美波
梅澤は4日、ストーリーズで「神宮初日 よろしくお願いいたします！」と記し、「雨よ、少しだけ耐えてくださいな」とつづった。
現在、台風15号が発生しており、乃木坂46公式サイトでは4日午前11時30分時点で「現時点では開催に向けて準備を進めておりますが、今後の台風の進路・状況によっては中止、あるいは運営内容を変更する場合がございます」と発表。
「最新の開催情報につきましては、公式サイト等にて随時お知らせいたしますので、ご来場を予定されている皆さまは、引き続き、ご確認いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
引用：「梅澤美波」インスタグラム（＠ume_minami.official）
【写真】「雨よ、少しだけ耐えてくださいな」と願う梅澤美波
梅澤は4日、ストーリーズで「神宮初日 よろしくお願いいたします！」と記し、「雨よ、少しだけ耐えてくださいな」とつづった。
現在、台風15号が発生しており、乃木坂46公式サイトでは4日午前11時30分時点で「現時点では開催に向けて準備を進めておりますが、今後の台風の進路・状況によっては中止、あるいは運営内容を変更する場合がございます」と発表。
「最新の開催情報につきましては、公式サイト等にて随時お知らせいたしますので、ご来場を予定されている皆さまは、引き続き、ご確認いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
引用：「梅澤美波」インスタグラム（＠ume_minami.official）