4日（木）未明に発生した台風15号は、九州から四国に上陸する可能性があります。広範囲に線状降水帯の発生するおそれもあり、厳重な警戒が呼びかけられています。今後の進路などを気象予報士の木原さんに聞きました。

■台風15号 接近前から大雨に

台風15号は4日（木）午後5時現在、宮崎県の南の海上を北上しているとみられます。

しかし、台風からは遠く離れた関東地方でも局地的に雨が強まり、道路が冠水して川のようになるなど、早くも影響が出ています。東京都や千葉県では1時間に約100ミリの雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨も発表されました。

今回の台風自体は比較的コンパクトなのですが、すでに影響が広い範囲に広がっているのがポイントです。

■台風は四国上陸の可能性“高”

台風はこのあとも宮崎県をかすめるように北上を続ける見込みですが、多少進路が中心からズレた場合は、上陸となる可能性もあります。

その後は東寄りに進路を変え、5日（金）朝には四国に上陸する可能性が高い状況です。その後、四国を横断し、紀伊半島を通過、5日（金）夜にかけて東海や関東の南を通過し、6日（土）には日本の東で温帯低気圧に変わる見通しです。

■台風から離れていても大雨警戒

今回の台風15号は日本のすぐ南の海水温が異様に高いこともあり、台風周辺の湿った空気が特に台風の東側に流れこんでいるため、雨雲が発達して、局地的には大雨となっています。

このあと5日（金）にかけて広い範囲で線状降水帯が発生するおそれがあり、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるとして、より一層の警戒が呼びかけられています。

近畿や東海では、このあと夜遅い時間から雨が一段と強まる見込みです。暗くなってからの避難は大変危険です。明るいうちに大雨への備えをお願いします。