台湾出身のタレント、ビビアン・スー（50）が4日までに自身のSNSを更新。韓国出身の大人気台湾チアとの2ショットを公開した。

8月29日に台北ドームで開催された味全ドラゴンズー中信兄弟の試合後にビビアンはライブを開催した。

自身のX（旧ツイッター）では「台北ドームで私を綺麗に仕上げたチームの皆さんに感謝。どんな事に遭ってても、人生って色んな“難”がある。最後の写真は皆さんが力合わせて作った光の海。一緒に「揺るぎない」歌を大声で歌った事を忘れないで、それは前へ進み続ける力になるのだ。楽しくいよう〜またね〜」とライブの写真とともにつづった。

インスタグラムでは味全ドラゴンズの公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の大人気メンバーであるイ・ダヘとの2ショットも公開した。

韓国出身のイ・ダヘは、インスタグラムのフォロワーが171万人を超える大人気チアリーダー。韓国プロ野球のKIAの人気チアだったが、23年から台湾プロ野球の楽天モンキーズの公式チア「楽天ガールズ」に加入して台湾に拠点を移した。24年からは味全ドラゴンズの公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」に移籍している。