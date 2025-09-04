スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第27回目の今回は、東京・幡ヶ谷の人気パティスリー。ドーナツとチーズケーキランキングを塗り替えるほどおいしいチーズケーキをフューチャーします。

ずっと行きたかった店に訪問

2025年5月に新宿伊勢丹で行われていたお菓子の祭典「マ・パティスリー2025」、そこで一番の行列ができていたのが、今回ご紹介する『Equal（イコール）』さんです。時間がなかったので、その時は諦めたのですが、やっと先日、お店に行くことができました！

東京・幡ヶ谷にある『Equal（イコール）』

幡ヶ谷駅からほど近い西原商店街に2019年にオープンしたお店。入り口の前に敷いてある青いタイルが目印です。店内もレトロモダンにまとめられていてかわいくて素敵です。

魅力的なスイーツがズラリ

オーナーパティシエの後藤裕一さんは、フランスの三つ星フレンチの名店『トロワグロ』で、アジア人初のシェフパティシエに抜擢されたという、華々しい経歴の持ち主。これは自然と期待が膨らみます。では、人気商品の「フレンチクルーラー」を買って帰宅。

ドーナツ好きの方ならよくご存知のフレンチクルーラー、フレンチと言いながら実はアメリカで誕生したお菓子だそうです。

シュー生地を油で揚げたシュー・フリットという菓子がフランスに古くからあり、それをアメリカに移民したフランス人菓子職人たちがドーナツ文化と融合させて作ったとのこと。

確かにきれいにねじられたフォルムとか軽い生地感とか、フランスらしいお洒落なこだわりが感じられますね。ちなみにクルーラーは「ねじれた」という意味です。

さて、イコールさんのフレンチクルーラーですが小ぶりでまるくコロンとした形が愛らしいです。

「フレンチクルーラー プレーン」（400円）

ではいただきます。

不動のランキングに割って入った絶品チーズケーキ

外側に振られた砂糖がシャリっと心地いいですね。卵がたっぷりの生地は外はカリッと香ばしく、中はふんわり、もちっとしっとりしていて絶妙の食感！ おいしい！ 油のしつこさも感じないので、ペロっと一瞬で食べちゃいました。

どうしよう、これならもう1個いける！

手のひらサイズのフレンチクルーラー

大丈夫です。食いしん坊の私が、幡ヶ谷まで行ってフレンチクルーラー1個だけ買って帰るなんてことあるはずないじゃないですか。

はい、こういう場合に備えてちゃんともう1個買ってきてますよ。

ジャーン！ イコールのスペシャリテ、「チーズケーキ」です。では、2つ目いただきます。

「チーズケーキ」（680円）

なめらかにとろける舌触り。クリームチーズの豊かなコクと程よい酸味を帯びた甘さが、生地の塩気と合わさってこちらも素晴らしくおいしいです。と言うか私の中では、長年変わらなかったチーズケーキランキングの不動のトップ3を入れ変えなければと思わせるほどの衝撃のおいしさです。

ということで、2つ目もあっという間に完食！

でも流石にこれは食べすぎたか……。

次の舞台も近いので、今日は夕食、サラダだけにしとこっと。

というわけで、今回はイコールさんのフレンチクルーラーをご紹介しましたが、お店にはスタンディング式のイートインスペースもあって、タイミングがよければ揚げたてもいただけるみたいです。揚げたてか……これはまた食べに行かねばですな。

焼菓子も販売している

加恋ちゃん、最近ドーナツが流行ってますがコーヒーと合わせてどこかおすすめのお店はありますか？ そういえば、加恋ちゃんも以前コラムで紹介してくれた淡路島の『TAKAMURA COFFEE ROASTERS FACTORY AND CAFE』の自家製ドーナツとコーヒーもおいしかったなあ！

美山さんも大野さんも訪れた淡路島のロースタリーとは！？

■『Equal（イコール）』

［住所］東京都渋谷区西原2-26-16

［電話番号］03-6407-0885

［営業時間］10時〜17時

［休み］月・火・水

［交通］京王新線幡ヶ谷駅南口から徒歩5分

［URL］https://www.instagram.com/equal_pastryshop/

https://equaltokyo.stores.jp/

●大野いと（おおのいと）／1995年7月2日生まれ、福岡県出身。2011年に映画『高校デビュー』で女優デビュー。『あまちゃん』をはじめ、映画、ドラマ、舞台で活躍。毎週木曜12時〜放送中のドラマ『山田全自動の福岡暮らし』（テレビ東京系）に出演中。