逮捕前日に万博から動画…女性問題で失職 永野前岸和田市長を官製談合の疑いで逮捕 大阪地検特捜部は認否明らかにせず
かつて女性問題をめぐり釈明会見し、その後、失職した大阪・岸和田市の永野耕平前市長が逮捕されました。
一体何があったのでしょうか。
逮捕される前の3日、永野容疑者本人がSNSに投稿したとみられる動画では、大阪・関西万博を訪れたことを報告していました。
2018年から岸和田市長を務めた永野容疑者。
しかし、女性問題をめぐり、市議会で不信任決議が可決され市議会を解散。妻と一緒に会見に臨みました。
岸和田市前市長・永野耕平容疑者（2024年12月24日）：
この不信任決議に大義がないと感じる。
永野前市長の妻・紗代氏（2024年12月24日）：
悪い事はまったくしてないとずっと思っていました。
その後、永野容疑者は2度目の不信任決議を受け、2025年2月に市長を失職。
2025年4月の市長選で落選していました。
そして、9月4日に逮捕された永野容疑者。
2021年5月に予定していた岸和田市が発注した工事の入札で、最低制限価格を業者の代表に事前に漏らした官製談合防止法違反の疑いが持たれています。
大阪地検特捜部は永野容疑者の認否を明らかにしていません。