地方の人手不足の解消につなげようと、石川県志賀町の製造メーカーで、外国人エンジニアの職業体験が行われました。

小さいものでは、鉛筆の芯ほどの細さしかない金属のパーツ。



石川県志賀町にある日機工業がつくる、医療機器などに使われる精密部品です。



4日はその製造現場で、フィリピンのエンジニアたちが職業体験を行いました。

機械や電気の専門知識に加え、日本語も4か月以上、学んできたという参加者たち。





参加者：「日本へ行く目的は、日本の技術と言葉を学ぶことです。スキルをよくして、日本人と一緒に働きたいです。わたしはこの素晴らしい経験ができてうれしいです。社員の皆さんは私の質問にとても分かりやすく答えてくれたし、とても歓迎してくれました」

日機工業営業部・山内 一慶 さん：

「採用が難しいという昨今の情勢がある中で、やる気のあるエンジニアの方であれば、日本人だろうと外国の方であろうと、ぜひうちに来てほしいなという思い」

高度な技術を持つ外国人と、人手不足に悩む地方企業のマッチングを狙ったこの職場体験。



日機工業では、今回の職場体験を通じて、外国人エンジニアの採用につなげていく方針だということです。