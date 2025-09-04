サムスン電子ジャパンは、Androidタブレットの新機種「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」を9月19日に発売する。予約は9月4日から順次受け付け、価格は5万6430円。

ディスプレイは約10.9インチのTFT液晶を採用し、リフレッシュレートは90Hz。日中の明るさやまぶしさを自動で抑える「Vision Booster」も搭載する。

バッテリー容量は8000mAhで、最大16時間の駆動が可能。25Wの急速充電に対応し、約120分でフル充電できる。

スタイラスペン「Sペン」も同梱され、会議中のメモや図面へのスケッチなどが手軽に行える。

カラーは販売チャネルによって異なる。サムスンオンラインショップやGalaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka、楽天市場ではグレー、シルバー、コーラルレッドの3色を展開。Amazon.co.jpではグレー、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、上新電機、エディオンではシルバーが販売される。

なお、10月20日9時59分までに対象サイトで購入すると、本体価格から6600円割引となるキャンペーンも実施される。