若林正恭、毎日のようにテレビ出演する山里亮太にクレーム？「あそこまで働けない」

9月4日、日本テレビ系『DayDay.』にVTR出演したオードリー・若林正恭が、同番組でMCを務める南海キャンディーズ・山里亮太について語る場面があった。

VTRの中で、山里と交流がある若林には、山里の価値観が“世間とはズレている”と感じる部分があるとして、「働きすぎなラインはさ、あの人おかしくない？」「俺らもうアラフィフっていうの？あんまもう、あそこまで働けないじゃない」と発言。

続けて、平日は『DayDay.』、土曜日はカンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送されている朝番組『土曜はナニする！？』に出演していると話し、相方の春日俊彰も、「テレビ以外もやってるからね。ライブもやったりしてるのよ」とコメントした。

さらに、若林は、「他のレギュラー番組もあるからね。おかしいのよ、働き方が」「何かの敵のように働いてる」といい、「『DayDay.』とレギュラー番組の合間にちょっと家に帰って育児してるって蒼井優が『DayDay.』出て言ってた。俺あれ見た後、日テレにクレームの電話しましたから」と、山里と蒼井が『DayDay.』で夫婦共演した回にも触れつつ、冗談まじりに話していた。