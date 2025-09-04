ポメラニアンの赤ちゃんが、ブルドッグに育てられたら…成長したポメラニアンの「水の飲み方」がまさかすぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万3000回再生を突破し、「真似してるｗ」「育ての親に似る」といったコメントが寄せられています。

【動画：ポメの赤ちゃんが『ブルドッグに育てられた』結果→なぜか水の飲み方が…まさかの『ビフォーアフター』】

水をペロペロ

Instagramアカウント「milk.wata_mama」に投稿されたのは、「ブルドッグに育てられた」ポメラニアンの女の子「わた」ちゃんが水を飲んでいる様子。わたちゃんには、「ミルク」ちゃんというお姉ちゃんのブルドッグがいるんだそう。

お家に来た頃、小さなわたちゃんはペロペロと舐めるように水を飲んでいたといいます。ミルクちゃんが豪快に水を飲んでいる時に、こぼれてしまった水をわたちゃんがペロペロしていたんだとか。

お姉ちゃんの「指導」

なんとも控えめな水の飲み方をしていたわたちゃんに、ミルクちゃんの「指導」が始まります。ミルクちゃんは「こんな感じで勢い良く飲むのよっ」と、お皿からガブガブ水を飲み、わたちゃんにお手本を披露。

ミルクちゃんの真ん前で、「お手本」をじっくり見ているわたちゃん。「器が小さくたって気にしないのよ！」と、どんな状況でもガブガブと水を飲み、惜しみなくわたちゃんに技を伝えます。

「指導」の成果はいかに！？

ミルクちゃんの水の飲み方を見てすくすく育ったわたちゃんは、無事小型犬らしからぬ豪快な水の飲み方を完全マスター。ミルクちゃん、熱血指導の甲斐がありました…！

今では口周りをびしょ濡れにするくらい、勢いよく水を飲んでいるというわたちゃん。「育ての親」、ミルクちゃんの技を見事に自分のものにしてしまったわたちゃんなのでした。

投稿には「真似してるｗ」「育ての親に似る」「環境によって犬も変わるもんだ」「お手本が良かったからね」「わたちゃんはブルドッグ？ｗ」といったコメントが寄せられています。

ミルクちゃんとわたちゃんの愉快な日常は、Instagramアカウント「milk.wata_mama」でチェックすることができます。

