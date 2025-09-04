能登の人口減少が加速しています。8月1日時点の石川県内の人口が発表され、被災地・珠洲市が初めて1万人を下回りました。

石川県が発表した8月1日時点の県内の人口は、109万871人で前月と比べて約400人減少しました。



市町別では、減少数が最も多いのが輪島市で117人減、次いで七尾市で84人、珠洲市で83人減少しています。



この結果、珠洲市の人口は、1954年の市政施行以来、初めて1万人を下回り、9952人となりました。

加速する人口減少をいかに食い止めるか、珠洲市の泉谷市長は…



珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：

「いったん珠洲市を離れた方が再び戻ってきていただけるように、まず住まいの安定が重要だと考えております。そのために復興公営住宅の整備を進めていきたいと思います。さらにボランティアを機に、珠洲市に移り住んで来られた方も多くいます。より魅力ある復興を成し遂げる、このことに尽きると考えています」

能登半島地震の発生から1年8か月、被災地・奥能登の人口減少を食い止めるべく、それぞれの自治体が努力を続けています。