サムスン電子ジャパンは、Androidタブレットの新機種「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra」と「Galaxy Tab S11」を発表した。発売日は9月19日で、予約は9月4日から順次受け付ける。

「Galaxy Tab S11 Ultra」の価格は、12GB＋256GBモデルが19万3600円、12GB＋512GBモデルが21万2960円、16GB＋1TBモデルが26万1470円。

「Galaxy Tab S11」は、12GB＋128GBモデルが12万9030円、12GB＋256GBモデルが13万8820円、12GB＋512GBモデルが15万8180円。

「Galaxy Tab S11」シリーズは、薄型軽量のボディに最新のGalaxy AIと進化したSamsung DeXを組み合わせ、生産性と快適さを高めたフラッグシップタブレット。

「Galaxy Tab S11 Ultra」は208.5×326.3×5.1mmで、Galaxy Tab史上最薄。重さも692gと先代モデルより軽量化された。「Galaxy Tab S11」は165.3×253.8×5.5mm、重さ469gで、こちらも薄型軽量化が進んでいる。

ディスプレイは「Galaxy Tab S11 Ultra」が14.6インチ、「Galaxy Tab S11」が11インチのAMOLED。ピーク輝度は1600ニトに向上している。チップセットにはMediaTekの「Dimensity 9400+」を採用し、バッテリー容量は「Galaxy Tab S11 Ultra」が1万1600mAh、「Galaxy Tab S11」が8400mAh。

同梱の新しい「Sペン」は、円錐形のペン先と六角形のデザインを採用。傾斜角度が広がり、持ちやすさも向上した。ボタン操作だけで必要な機能を呼び出せる「クイックツール」にも対応する。

Samsung DeXも進化し、拡張モードでは外部ディスプレイにウィンドウをシームレスに表示可能。最大4つのワークスペースを設定でき、仕事用とプライベート用を使い分けられる。

AI機能では、Geminiの検索結果やGalaxy AIの出力をSamsung Notesに保存できるなど、アプリ間の連携が強化された。さらに、Notion、LumaFusion、Goodnotes、Clip Studio Paintがプリインストールされ、サブスクリプションの割引や期間限定の無料トライアルも付属する。

カラーは両モデルともグレー1色。サムスンオンラインショップ、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka、Amazon.co.jp、楽天市場、家電量販店で販売される。

発売記念キャンペーンとして、購入者には純正スリムキーボードカバーがプレゼントされる。期間は発売日から1カ月間。

主なスペック 項目 Galaxy Tab S11 Ultra Galaxy Tab S11 カラー グレー グレー 防水防塵 IP68 IP68 大きさ 208.5×326.3×5.1mm 165.3×253.8×5.5mm 重さ 692g 469g ディスプレイ 14.6インチ（2960×1848）、120HzDynamic AMOLED 2X反射防止 11インチ（2560×1600）、120HzDynamic AMOLED 2X サウンド クアッドスピーカー クアッドスピーカー アウトカメラ 1300万画素＋800万画素超広角 1300万画素 インカメラ 1200万画素超広角 1200万画素超広角 チップセット MediaTek Dimensity 9400+ MediaTek Dimensity 9400+ メモリ／ストレージ 16GB＋1TB、12GB＋512GB、12GB＋256GB 12GB＋512GB、12GB＋256GB、12GB＋128GB Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E バッテリー 1万1600mAh（45W充電） 8400mAh（45W充電） ペン IP68 Sペン（BT非対応）同梱 IP68 Sペン （BT非対応）同梱 指紋認証 ディスプレイ ディスプレイ SIM 非対応 非対応