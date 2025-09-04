牛角焼肉食堂、とろ〜り濃厚な月見だれで味わう「月見牛カルビ焼き定食」発売
レインズインターナショナルが展開する「牛角焼肉食堂」は9月12日、「秋の月見フェア」を全国で開催する(9月以降にオープンする新店舗は除く)。
「月見牛カルビ焼き定食」(1,100円)
牛角焼肉食堂は、牛角がプロデュースするフードコート専門店。店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板で提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」を販売している。
今回のフェアでは、香ばしく焼き上げた牛カルビに、とろ〜り濃厚な卵黄を絡めたコク旨タレで味わう「月見牛カルビ焼き定食」(1,100円)が登場する。
同店ではこの他にも、ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップで提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分が楽しめる。
左「牛カルビ焼き定食」(1,045円)/右「ねぎ塩豚カルビ・タン焼き定食」(968円)
左「旨辛ホルモン・ハラミ丼」(1,078円)/右「石鍋豆富チゲ定食」(1,078円)
