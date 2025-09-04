今回の台風15号はどれほど強まるのか。過去の同じようなルートを通った台風を見てみます。

【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション

2021年の台風14号は、西から台風が近づいてきて、三重県南部を通過していきました。台風の予報円の真ん中を通ったとすると、今回の台風15号と同じようなルートです。しかも東海地方に近づくときは、中心気圧が1000ヘクトパスカルで通過しました。今回の台風15号も同じような影響が考えられると思います。

2021年に台風14号が通過した時には、愛知県豊橋市では体がもっていかれそうになるほどの強い風が。

この時の台風の勢力は、今回の台風15号と同じように、さほど強くなかったのですが、最大瞬間風速は23.1メートルと、特に沿岸地域を中心に強い風が吹きました。



雨は広い範囲で強まり、特に台風が通過した三重県南部は、湿った空気が流れ込み台風が接近する前から大雨になりました。



降り始めからの雨量は、三重県尾鷲市で300ミリに。

台風の勢力は台風の強さに比例しません。台風の風が弱かったとしても、雨を降らせるパワーだけはしっかり持っていますので、今回もそのパワーには注意、警戒が必要です。

“線状降水帯”発生のおそれも

【予想雨量】

愛知県と岐阜県では、きょう（4日）からあす（5日）にかけて1時間に50ミリ、三重県では、あす60ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。



どれぐらいの雨かというと、傘をさしても濡れたり、道路が川のようになって車の運転が危険になったりするほどです。

今夜も雨が強まるところはありますが、あすの通勤通学の時間帯も1時間に50～60ミリ程度の雨が降る恐れがあります。

【24時間予想雨量（きょう夕方～あす夕方）】

愛知：200ミリ

岐阜：200ミリ

三重：300ミリ

雨のピークは、今夜からあす昼前後にかけてとなりそうです。台風が近づく前から雨への備えをしていただきたいと思います。



また、あす昼過ぎにかけては、線状降水帯が発生する恐れがあるという情報が発表されています。

線状降水帯とはどんな雨なのか、なぜ降ってしまうのか。



線状降水帯は、風と風がぶつかるようなところで雨雲が発生します。そして、上空の風によって同じような場所に雨雲が流れ込みます。

そうなると、このエリアはかなりの大雨が降り続きますが、ここから少し離れたところは大雨になっていない。つまり、局地的にかなりの雨量になってしまうんです。

線状降水帯が発生すると、200～300ミリという24時間予想雨量をはるかに超えるような大雨になってくることも考えられるため、警戒が必要になりそうです。