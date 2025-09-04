サムスン電子のECサイト「Samsungオンラインショップ」で、シルバーウィークキャンペーンが始まった。対象のスマートフォンを購入すると、同時購入製品が最大2万5000円割引となる。期間は9月25日9時59分まで。

割引額は機種ごとに異なり、「Galaxy Z Fold7」を購入すると2万5000円、「Galaxy Z Flip7」では1万7000円、「Galaxy S25 Ultra」では1万5000円、「Galaxy S25」では1万円が割り引かれる。いずれも容量による差はない。

購入対象端末 割引額 Samsung Galaxy Z Fold7（256GB／512GB／1TB） 同時購入製品が最大2万5000円割引 Samsung Galaxy Z Flip7（256GB／512GB） 同時購入製品が最大1万7000円割引 Samsung Galaxy S25 Ultra（256GB／512GB／1TB） 同時購入製品が最大1万5000円割引 Samsung Galaxy S25（256GB／512GB） 同時購入製品が最大1万円割引

同時購入の対象製品は、オンラインショップで取り扱いのある商品で、「Galaxy Tab S11 Ultra」なども含まれる。「Galaxy Tab S10 Lite」については、発売記念キャンペーンの割引と併用することもできる。

なお、「Galaxy Z Fold7」「Galaxy Z Flip7」「Galaxy S25 Ultra」「Galaxy S25」は、割引の対象外。