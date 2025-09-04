川島明＆菊池風磨MC番組、進行役「ウンチクん」声役が決定 秋山竜次が“素晴らしいスタイル”でキャラ作り
麒麟・川島明とtimelesz・菊池風磨がダブルMCを務める、11日放送の読売テレビ・日本テレビ系バラエティー番組『『言われてみたら確かに気になる！今すぐ調べて！ウンチクん』（後9：00〜10：54）のキャラクター「ウンチクん」の声を、ロバート・秋山竜次が務めることが決まった。
【写真】ウンチクんがセンター！集合ショット
インターネットや本には載っていないけれど、言われてみたら確かに気になってしまうような疑問を、謎のキャラクター「ウンチクん」がお節介にも調べてくれて、その内容を教えてくれるシン雑学バラエティー。情報あり、笑いありの怒涛の雑学22ネタをスピーディーかつ盛りだくさんで届ける。
ゲストは、伊集院光、peco、錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、timelesz・原嘉孝。
「一番汚れが落ちるお風呂洗剤」のテーマでは、銭湯で一番使用されているお風呂洗剤こそキングオブお風呂洗剤であるということで、スタッフが東京23区全ての銭湯で「使用している洗剤」を徹底調査する。果たして銭湯使用率No.1お風呂洗剤とは。
「ステーキ肉を本当に柔らかくする方法」のテーマでは、パイナップルに漬け込む、ミートハンマーでたたくなど世の中で噂される肉を柔らかくする方法36種類を、小倉優子が片っ端から実践して検証に挑む。ロケ時間12時間超えにおよぶ検証で導きされた、ここにしかない雑学とは。
そして、ウンチクが大好きでしょうがない謎のキャラクター、進行役の「ウンチクん」は、秋山が務める。正解のない疑問の答えを見つけては、スタジオメンバーに届けてくれるという。
秋山は「ウンチクんの声をやれるのは凄く光栄です。親戚や友達周りに報告しちゃいましたね。『俺、ウンチクんやるんだ』って（笑）」と満面の笑み。MCの川島が「彼独特の、“やりながら作る”という素晴らしいスタイルによって、情緒が不安定すぎてね…（笑）」と評したキャラクターの仕上がりに注目。
