¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡Ù¤è¤ê¥³¥í¥Ë¡¼Àï»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤¬ver. A.N.I.M.E.¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡Ù¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä RGM-79G ¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É ver. A.N.I.M.E. ¡Á¥³¥í¥Ë¡¼Àï»ÅÍÍ¡Á¡×(8,250±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ9·î5Æü 16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
ver. A.N.I.M.E.¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥³¥í¥Ë¡¼Àï»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ï¢Ë®·³ÎÌ»º¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡¢¸åÊý¤ÎµòÅÀËÉ±Ò¤òÃ´¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥¸¥à¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤Î¶ÉÃÏÀï»ÅÍÍµ¡¡£¿·µ¬Â¤·Á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
