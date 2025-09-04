大阪城公園（大阪市中央区）で開催中の“食の万博”「大阪グルメＥＸＰＯ２０２５」が１０月１３日の閉幕を前にラストスパート企画「〜みんな笑顔で『ごちそうさま！』〜」の大試食会が４日、同地で行われ、トミーズ健が自身のギャグ「健ちゃんパウダー」をもとに考案したソースをまぶした唐揚げを、島田珠代、ブラックマヨネーズ・小杉竜一、ツートライブ・たかのり、ＮＭＢ４８・小嶋花梨に振る舞った。

健は登壇早々に「キンコンカンコン健ちゃ〜ん」「ハッピーハッピー、僕ピッピー」、そして今から同名の商品を披露するというのにフライングで「健ちゃんパウダ〜」のギャグを３連発。小杉が「赤いんですね。イメージ的には白やった」、珠代も「パウダーつけたらスベり続けることないですか」と不安な表情を見せながら、唐揚げに赤い「健ちゃんパウダー」をディップして実食した。

ギャグは空回り気味だったが、肝心の味は珠代が「おいしい！」と声を張る出来。西川きよしファミリーやかまいたちらが考案した計５種のソースを口にしたたかのりも「正直、健ちゃんが一番うまい」、小嶋も「悔しいけど、健ちゃんが一番」と感激の表情を見せた。

しかし小杉は「僕が一票を投じるのは…かまいたち濱家考案のスタンガンソルト」と結果発表。それには健が「何で健ちゃんパウダーと違うねんな！ 昔、カネないときに雅からテレホンカードもろてたやろ！」と自身ではなく相方がかわいがっていたことをネタに翻意を求めていた。

一番おいしかったソースを投票する「唐揚げソース総選挙」は１０月１１日まで同地で開催される。

この日のＭＣを務めたのは、本名の河野良祐から改名した元「令和喜多みな実」のピン芸人、コウノ・オブ・ザ・イヤー。報道陣を前に「新聞泣かせの長い名前になってしまって申し訳ありません」とジョークで１２文字の新芸名（中点込み）を“謝罪”していた。