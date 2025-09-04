国立への切符をかけた全国高校サッカー選手権石川県大会の組み合わせ抽選会が4日、行われました。

合同チームを含む37校34チームが全国への切符をかけて戦う今大会。



抽選会に先立ち去年、初優勝を飾った金沢学院大附属の石山アレックスキャプテンから、優勝旗とカップが返還されました。

その後、各チームのキャプテンによるくじで、ことしの対戦チームが決まりました。





ことしのインターハイを制し、選手権では連覇を狙う金沢学院大附属は…

金沢学院大学附属・石山 アレックス 主将：

「ここで連覇すれば自分たちの歴史をつくって、石川県は金沢学院だと見せつけれる年だと思うので、自分たちで積み上げてきたものを全力で出して、優勝したいと思います」



去年は、避難先の東京のキャンパスから石川県大会に臨んだ航空石川。



ことしは、能登キャンパスから地元に結果で恩返ししたいと意気込みます。

日本航空石川・祖父江 晴汰 主将：

「保護者や先生、地域の方々に支えられているというのを一番実感できたので、サッカーできているのは当たり前じゃないことを改めてわかったので、感謝の気持ちを忘れずに一戦一戦、頑張っていきたい」



全国高校サッカー選手権石川県大会は、今月28日に開幕します。