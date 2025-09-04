『聖戦士ダンバイン』より「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン」が再登場
バンダイスピリッツは、『聖戦士ダンバイン』より「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン（Magazine Memories）」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月5日 16時より予約受付開始、2026年3月発送予定。
「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン（Magazine Memories）」(11,000円)
2018年に発売され大好評を博した「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン」に、ダンバインの世界観を色濃く反映したシリーズ専用台座が付属し再び登場。甲冑的なデザインフォルムの鎖骨部や大腿骨部等の装甲を別パーツ化することで、SIDE ABシリーズにふさわしい可動性能を持たせた。
(C)創通・サンライズ
