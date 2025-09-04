俳優の織田裕二（５７）と今田美桜（２８）が４日、ＴＢＳで行われた同局の「２０２５年 秋の改編説明会」にＶＴＲ出演し、「東京２０２５世界陸上」をＰＲした。

織田は「東京２０２５世界陸上」のスペシャルアンバサダーを、今田はＴＢＳ世界陸上アンバサダーを務める。

開幕を９日後に控え、今田が「織田さんを見るといよいよだなという気持ちがあります。ワクワクしてます」といえば、織田は「首都高の電光掲示板に『世界陸上マラソンのため出入口封鎖』と見るとそろそろなんだなと感じました」と語った。

さらに、今田は注目している選手として、女子８００メートルの日本記録保持者・久保凛選手（東大阪大敬愛３年）の名をあげた。「ストイックで、自分の高校生の時を考えたら想像できないぐらい」と、笑顔で明かした。

また、この日司会を務めた同局の上村彩子アナウンサーは、１００メートル障害の実況を担当する。

自身も競技経験者であり、過去の映像などを見て実況をつける練習をしているといい「小学生や中学生のレースもみて、まずはそのスピードで話す練習をして、だんだんスピードアップしていくというのをやっています」と気合十分。「あとは佐藤文康アナウンサーが指導してくださいます」と明かした。

最後に「先輩たちの準備の様子を見ていると、本当に時間をかけて寝る間を惜しんで準備していたので、私も睡眠時間など削ってしっかりと準備したいと思っています」と意気込みを語った。