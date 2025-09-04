MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー／提供画像

【モデルプレス＝2025/09/04】ミスタードーナツでは、人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーションを今年も展開。人気ドーナツがハロウィーン仕様に変身した「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」を、9月10日（水）〜10月31日（金）の期間限定で発売する。

◆ミスド×ブラックサンダー人気コラボ再び


昨年好評だった「ブラックサンダー」との人気のコラボレーションが、ラインアップも新たに、さらにザクザク食感を楽しめる商品となって登場。

今年のハロウィーンは、“「ポン・デ・チョコデビル」のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！”というストーリーを表現した見た目も楽しめる商品を展開。ブラックサンダーモンスターたちのトッピングに使用しているザクザクココアクッキーは、今年はさらにザクザク食感がアップし、より「ブラックサンダー」らしさと、ミスタードーナツの人気のドーナツ生地との相性を楽しめる商品に仕上げている。
チョコレート生地にザクザク食感をトッピングした「ブラックサンダーチョコレート」や、ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームを楽しめる「ブラックサンダー＆エンゼル」、サクサク食感のオールドファッションにザクザク食感を合わせた「ブラックサンダーチョコファッション」と、コラボレーションならではの美味しさが揃う。

あわせて、ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィーンカラーのチョコスプレーとチョコの目でかわいく仕上げた「ポン・デ・チョコデビル」も登場。目のデザインは全部で11種類あり、それぞれの表情の違いも楽しめる。（modelpress編集部）

■MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー


販売期間：9月10日（水）〜10月31日（金）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

