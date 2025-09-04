ミスド、ブラックサンダーと再コラボ！ハロウィーン仕様＆クッキートッピングのザクザク食感がUP
【モデルプレス＝2025/09/04】ミスタードーナツでは、人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーションを今年も展開。人気ドーナツがハロウィーン仕様に変身した「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」を、9月10日（水）〜10月31日（金）の期間限定で発売する。
【写真】ミスド「もっちゅりん」品切れを謝罪
昨年好評だった「ブラックサンダー」との人気のコラボレーションが、ラインアップも新たに、さらにザクザク食感を楽しめる商品となって登場。
今年のハロウィーンは、“「ポン・デ・チョコデビル」のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！”というストーリーを表現した見た目も楽しめる商品を展開。ブラックサンダーモンスターたちのトッピングに使用しているザクザクココアクッキーは、今年はさらにザクザク食感がアップし、より「ブラックサンダー」らしさと、ミスタードーナツの人気のドーナツ生地との相性を楽しめる商品に仕上げている。
チョコレート生地にザクザク食感をトッピングした「ブラックサンダーチョコレート」や、ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームを楽しめる「ブラックサンダー＆エンゼル」、サクサク食感のオールドファッションにザクザク食感を合わせた「ブラックサンダーチョコファッション」と、コラボレーションならではの美味しさが揃う。
あわせて、ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィーンカラーのチョコスプレーとチョコの目でかわいく仕上げた「ポン・デ・チョコデビル」も登場。目のデザインは全部で11種類あり、それぞれの表情の違いも楽しめる。（modelpress編集部）
販売期間：9月10日（水）〜10月31日（金）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
【Not Sponsored 記事】
◆ミスド×ブラックサンダー人気コラボ再び
■MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー
