2025年9月2日午前、神奈川県を走る相鉄線の座席に座った乗客3人が負傷した。相模鉄道（横浜市）の発表によれば、車両の座席に付着していた液体でけがをしたという。9月4日時点では、同社広報は「現在も調査中」だとしている。

8時25分頃に「薬品のにおい」連絡、9時52分に警察に通報

相鉄は2日、詳しい状況などを公式サイトで発表した。

同社広報への取材や発表によれば、海老名駅7時16分発（横浜駅45分着）の電車に乗った乗客1人から、最初の連絡を受けた。「座席に座ったところ濡れており、その後付着した衣類より薬品のにおいがする」との電話が8時25分頃にあったという。女性が乗っていたのは、平日朝の上り電車で女性専用車として利用されている10号車だ。

この時点で、電車は7時54分に横浜駅を折り返して8時33分に海老名駅に到着する直前だった。その後、40分に海老名駅を再び出発し、9時8分に横浜駅に到着した。

海老名駅8時40分発の電車に乗った乗客2人からも、「座席が濡れており、やけどのような症状がある」との報告があった。1人は、9時8分頃に横浜駅で報告した後、病院に搬送された。もう1人は、自身で病院に向かった後、11時57分頃に二俣川駅で報告した。この2人は、前出の「付着した衣類より薬品のにおいがする」と連絡した女性と同じ車両、10号車に乗っていた。

この電車は9時11分に横浜駅を出発し、39分に海老名駅到着。さらに折り返すはずだったが、報告を受けた10号車を閉鎖した。乗客には他の車両に移動してもらい、隣駅のかしわ台駅まで移動した。この駅で、乗客に別の電車に乗り換えてもらい、45分に運転を打ち切った。52分に警察に通報し、問題の車両は調査のため車両センターに留置したという。

2日の発表では、原因は「調査中」としていた。4日時点では、液体を特定するなどの進展はあったのか。

相鉄広報は、現在も調査中だと取材に説明。4日時点では、負傷人数は変わらず、女性客3人だとしている。

広報によれば、海老名駅7時16分発の電車に乗っていた1人は、「ヒリヒリする症状がある」とし、警察からの聞き取りを受けた後に病院に行くとしている。

また、その後、海老名駅8時40分発の電車に乗っていた2人のうち1人は救急搬送されて入院するとし、もう1人は病院で「やけど」だと診断されたと、広報は説明した。

今後の発表については、「必要に応じてホームページなどでお知らせします」としている。

今回の件を受け、SNS上では不安の声が広がっている。近年、電車内の不審な液体で乗客が怪我をするケースが報じられている。「テロ」「アシッドアタック」などと憶測する投稿も散見される。