EVで初めて『GTI』導入

フォルクスワーゲンは、新型の高性能EV『IDポロGTI（ID.Polo GTI）』を2026年に発売する予定だ。最高出力226psを発揮する本格的な電動ホットハッチとなる。

【画像】次世代のホットハッチが登場！【フォルクスワーゲンIDポロGTIを詳しく見る】 全12枚

昨年公開の『ID.GTIコンセプト』の量産バージョンであり、GTIのバッジを装着する初のEVとなる。9月3日に同時に発表された新型『IDポロ』と同じプラットフォーム、MEBエントリーをベースとし、フロントにシングルモーターを搭載する。



『IDポロGTI』のプロトタイプ フォルクスワーゲン

フォルクスワーゲンは、このモデルの最高出力が226psに達することを明らかにした。これはライバル車であるアルピーヌA290よりも8ps高い数値だ。

AUTOCARが以前入手した情報では、さらにハードコアバージョン『クラブスポーツ』も開発中で、最高出力286psを目標としているようだ。また、4基のインホイールモーターを搭載した400psの四輪駆動『R』モデルの実現可能性も検討しているという。

IDポロGTIのバッテリーの仕様は未確認だが、IDポロの56kWhバッテリーを採用する可能性が高い。標準モデルでは約450kmの航続距離を実現するとされている。

標準のIDポロと同様、IDポロGTIもプロトタイプの姿が公開されている。両車はほぼ同じデザインを共有するが、GTIはよりアグレッシブな要素を備えている。わずかに張り出したフェンダー、小型のフロントディフューザー、分割式リアスポイラー、リアバンパーの排気口を模したと思われる切り欠きなどが確認できる。また、専用デザインの大径アルミホイールも採用されるようだ。

標準のIDポロは全長4053mm、全幅1816mm、全高1530mmで、IDポロGTIでは若干サイズアップし、A290よりわずかに大きい程度の寸法となるだろう。

標準モデルの価格は約2万2000ポンド（約440万円）と予想されるが、高性能モデルは3万ポンド（約600万円）前後からとなる見込みだ。

IDポロGTIに続き、フォルクスワーゲンは高性能ブランドを複数のEVモデルに拡大する計画だ。トーマス・シェーファーCEOは以前、AUTOCARに対し、新型高性能EVの走りは「驚くべきものになる」と語っていた。