BMWは、前輪駆動になった1シリーズの磨き込みにも手は抜かない。M135i xドライブが発売されて2年後の2022年には、サスペンションのアップデートが施された。

1シリーズ全体も、2024年にフェイスリフトを受けた。M135では「i」が省かれ、アンダーボディの剛性を向上。サスペンション・スプリングやアンチロールバーは引き締められ、スタビリティ・コントロールは再調整されている。



BMW M135 xドライブ Mダイナミック・パッケージ（英国仕様）

また、Mコンパウンド・ブレーキに19インチ鍛造ホイール、ミシュラン・パイロットスポーツ4Sタイヤ、Mスポーツシートが付随する、Mダイナミック・パッケージが追加されたこともトピック。お値段は、英国では3000ポンド（約59万円）とお安くないが。

加えて、テクノロジー・パッケージも一緒に選ぶ必要があり、この状態での総額は4万9475ポンド（約980万円）。フォルクスワーゲン・ゴルフ Rより僅かに高額ながら、車内の高級感では勝る。ゆったりしたドライビングポジションで運転もできる。

即座に反応するフロントノーズ 奥行きは深い

果たして、その変化は？ 試乗車には、別費用のパイロットスポーツ・カップ2タイヤが履かされており、パッケージ単体での走りを確かめることは難しかった。だが、ホットハッチとして一層シリアスになったことは間違いない。

ステアリングレシオはクイックではないものの、旋回時の反応は見事。サスペンションは滑らかに衝撃を吸収し、両腕の操作に対し、即座にフロントノーズが反応する。



反面、ステアリングホイールには余計な振動が届かないが、フィードバックも限定的。フロントタイヤのグリップ状態を、感覚的に探ることは難しい。重み付けは丁度良く均一ながら、負荷が増しても変化は殆どない。

それでも、運転体験の奥行きは従来より深い。スポーツプラス・モードを選ぶと、アクセルオンで穏やかなオーバーステア。オープンデフで四輪駆動システムはシンプルだから、ブレーキ制御によるトルクベクタリング機能が働いているのだろう。

4気筒ターボは6psダウン 7速DCT獲得

他方、ゴルフ RやアウディS3は電子制御リミテッドスリップ・デフがリアに組まれ、トルクスプリット機能が与えられている。パワー分配による一層ダイナミックな身のこなしを、1シリーズが獲得しても良かった。

ダンパーもアダプティブではない。通常の1シリーズと比べて、乗り心地が明確に悪いわけではないものの、優れるわけではない。衝撃の角は丸いが、高速域でも落ち着きは乏しい。ゴルフ Rなら、モード次第で穏やかなクルージングへ興じることもできる。



2.0L 4気筒ターボエンジンは、フェイスリフト前から6psと5.1kg-mダウンし、300psと40.7kg-mになった。0-100km/h加速は4.9秒と、不足なく速いままだが。

エンジンやエグゾーストの響きは、気持ちを高ぶらせるほどではなくても、滑らかでたくましい。トランスミッションは、7速デュアルクラッチへ変更。シームレスさでは従来の8速ATに届かないが、ホットハッチのM135との相性は良い。

どちらを選ぶか悩めることを喜びたい

2025年にも、欧州製ホットハッチの話題をお伝えできるなんて。スムーズなターボエンジンに強化されたシャシー、納得できる価格設定が、M135の訴求力を生んでいる。強化オプションが用意されていることも、クルマ好きの気持ちをくすぐるはず。

だが、ステアリングの印象はS3の方がベター。高度なトルクスプリット機能も魅力的で、スタイリングは大きく違う。どちらを選ぶべきか、悩めることを喜びたい。



ちなみにMダイナミック・パッケージは、兄弟モデルのM235 xドライブ・グランクーペにも装備可能だ。

BMW M135 xドライブ Mダイナミック・パッケージ（英国仕様）のスペック

英国価格：4万9475ポンド（約980万円）

全長：4361mm

全幅：1800mm

全高：1459mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：4.9秒

燃費：12.4km/L

CO2排出量：183g/km

車両重量：1550kg

パワートレイン：直列4気筒1998cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：300ps/5750-6500rpm

最大トルク：40.7kg-m/2000-4500rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック（四輪駆動）