高知海洋高校の実習船「土佐海援丸」が太平洋での航海実習に向けて4日、出航式を行いました。

出発については台風接近の影響を受け延期となりました。



土佐市の高知海洋高校では実習船･土佐海援丸で年に2回、約2か月間の遠洋航海実習を行っています。

今回の航海実習には航海コースの2年生と専攻科の生徒あわせて15人が参加し、

4日午前、高知港タナスカ岸壁で見送りの家族などを前に出航式が行われました。

式では、船に乗る生徒を代表して、2年生の飯田十羽さんが

「20日程度あるマグロはえ縄操業実習が楽しみです。

成長した姿を見せられるよう頑張ってきたい」と実習への意気込みを語りました。



■乗船する生徒

「台風も試練として乗り越え、そういうのも経験にしていって自分が成長した姿を見せれるようしていきたい」

「船酔いがちょっと苦手ですごく酔うのでそこをこの2か月で克服したい 」

「心配もかけたり結構迷惑かけているけどそれを上回るぐらいの成長をしてきたい」



土佐海援丸は台風の影響がなくなってから出航し、10月31日に高知に戻る予定です。