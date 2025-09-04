台風15号は5日明け方から朝にかけて高知県に最も接近する見込みです。

気象台は、あす朝にかけて低い土地の浸水や河川の増水などに警戒するよう呼びかけています。



台風15号は、4日午後5時には宮崎市の南東約30キロの海上を1時間に約25キロの速さで北に進んでいるものと推定されます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルとなっています。





高知県には5日明け方から朝にかけて最も接近する見込みで台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。高知県内では、5日昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みで、高知市、須崎市、いの町、宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町に大雨警報が発表されています。3日の降り始めから4日午後5時までの雨量は、津野町船戸で133.5ミリ、佐川で114.5ミリ、仁淀川町鳥形山で113.0ミリ、高知市で37.0ミリとなっています。4日と5日に予想される1時間の雨量は多いところで70ミリ、5日午後6時までの24時間に予想される雨量は多いところで250ミリとなっています。気象台は5日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとしています。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するとともに土砂災害に十分注意し、強風やうねりを伴った高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。JR高知駅では運休を知らせる情報を見つめる人の姿も見られました。JR四国によりますと土讃線は特急あしずり・しまんとが高知と窪川の間で運休しているほか、普通列車は伊野と窪川の間で終日運休となっていて、高知と伊野の間で一部列車の運転を見合わせています。予土線は窪川と江川崎の間が終日運休となっています。また、土佐くろしお鉄道中村・宿毛線は特急列車、普通列車ともに終日運転を見合わせます。JR四国ではあす5日に運休する区間も決まっています。土讃線特急のあしずり・しまんとの高知・窪川間と普通列車の伊野と窪川の間で始発から運転を見合わせます。予土線の窪川と江川崎の間もあすの始発から運転を見合わせます。JR四国によりますと、5日は以下の列車から順次、運転を再開予定です。土讃線【特急列車】 高知駅～窪川駅間（下り）あしずり３号 高知駅（11:49発）（上り）あしずり８号 窪川駅発（11:56発）【普通列車】▶伊野駅～須崎駅間（下り）伊野駅（11:32発）～須崎駅（12:18着）（上り）須崎駅（10:13発）～伊野駅（11:16着）▶須崎駅～窪川駅間（下り）須崎駅（13:32発）～窪川駅（14:12着）（上り）窪川駅（12:33発）～須崎駅（13:15着）予土線▶窪川駅～江川崎駅間（下り）窪川駅（13:15発）～江川崎駅（14:18着）（上り）江川崎駅（14:35発）～窪川駅（15:34着）土佐くろしお鉄道中村・宿毛線は【特急列車】上り・下りともに始発より正午頃まで運転を見合わせ。【普通列車】（下り）窪川駅（5:59発）宿毛行の窪川駅～中村駅間運休（中村駅～宿毛駅間は運転）