光る、回る、ひんやり流れる。夏の主役はそうめん！【ドウシシャ】のそうめん流し器がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
昼も夜も、家でも外でも。流しそうめんで涼を楽しむ【ドウシシャ】のそうめん流し器がAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ドウシシャのそうめん流し器は、LEDライトが内蔵された、光って回る流しそうめん器。電源を入れるとカラフルに光り、昼夜問わず視覚的にも楽しめる夏の食卓アイテム。世界流しそうめん協会認定商品として、品質と遊び心を兼ね備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
付属の製氷カップに専用氷をセットすることで、冷水をキープ。ひんやりとした状態でそうめんを美味しく味わえる。大盛りそうめんトレーには乾麺約200グラム分を盛ることができ、トッピングも載せられる設計で、味のバリエーションも広がる。
→【アイテム詳細を見る】
電源は単2形アルカリ乾電池2本（別売）を使用。コードレス仕様のため、バルコニーやキャンプ、BBQなどのアウトドアシーンでも活躍する。連続使用時間は約30分（使用環境により異なる）。
→【アイテム詳細を見る】
家族や友人と囲んで、光と涼を感じながら楽しむ流しそうめん。夏の思い出づくりにぴったりのアイテム。
昼も夜も、家でも外でも。流しそうめんで涼を楽しむ【ドウシシャ】のそうめん流し器がAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ドウシシャのそうめん流し器は、LEDライトが内蔵された、光って回る流しそうめん器。電源を入れるとカラフルに光り、昼夜問わず視覚的にも楽しめる夏の食卓アイテム。世界流しそうめん協会認定商品として、品質と遊び心を兼ね備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
付属の製氷カップに専用氷をセットすることで、冷水をキープ。ひんやりとした状態でそうめんを美味しく味わえる。大盛りそうめんトレーには乾麺約200グラム分を盛ることができ、トッピングも載せられる設計で、味のバリエーションも広がる。
→【アイテム詳細を見る】
電源は単2形アルカリ乾電池2本（別売）を使用。コードレス仕様のため、バルコニーやキャンプ、BBQなどのアウトドアシーンでも活躍する。連続使用時間は約30分（使用環境により異なる）。
→【アイテム詳細を見る】
家族や友人と囲んで、光と涼を感じながら楽しむ流しそうめん。夏の思い出づくりにぴったりのアイテム。