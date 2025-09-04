あす（5日）九州・四国・近畿・東海・東北で線状降水帯が発生するおそれ 台風15号が西日本から東日本の太平洋側沿岸部を東へ
台風15号は木曜日夜遅くにかけて九州の東海上を北上し、金曜日にかけて西日本から東日本の太平洋側を東へ進む予想です。今回の台風は、台風から離れた東側でも広範囲に雨雲が広がっているため、金曜日にかけて、各地で長い時間雨が降るおそれがあります。
【線状降水帯が発生するおそれ】
▼木曜日夜遅くにかけて
・宮崎県
▼金曜日未明にかけて
・大分県
▼金曜日昼前にかけて
・高知県・徳島県・愛媛県
▼木曜日夜のはじめ頃〜金曜日昼過ぎにかけて
・岐阜県・愛知県・三重県・静岡県
▼金曜日未明〜金曜日昼前にかけて
・和歌山県
▼金曜日明け方〜金曜日昼前にかけて
・岩手県・宮城県
【24時間予想降水量（多い所で）】
木曜日午後6時〜金曜日午後6時
東北地方 ：150ミリ
関東甲信地方：200ミリ
北陸地方 ：100ミリ
東海地方 ：300ミリ
近畿地方 ：250ミリ
中国地方 ：120ミリ
四国地方 ：250ミリ
九州北部地方：200ミリ
九州南部 ：120ミリ
木曜日夜から金曜日朝は、九州から東海地方で大雨となり、寝ている時間帯に大雨災害が発生するおそれがあるため、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。金曜日の朝・通勤通学の時間帯は東海地方を中心に大雨となり、交通機関にも影響がでるおそれがあります。金曜日の日中は、関東や東北南部にも活発な雨雲がかかり、雨量が多くなるおそれがあります。各地で、低い土地の浸水や道路の冠水などに十分警戒をしてください。
【金曜日の予想最高気温】
札幌 ：29℃ 釧路：22℃
青森 ：27℃ 盛岡：26℃
仙台 ：26℃ 新潟：28℃
長野 ：27℃ 金沢：30℃
名古屋：32℃ 東京：30℃
大阪 ：32℃ 岡山：32℃
広島 ：35℃ 松江：31℃
高知 ：35℃ 福岡：34℃
鹿児島：34℃ 那覇：33℃
【週間予報】
土曜日は全国的に晴れて、東海から西は35℃以上の猛暑日の所も出てくる予想です。日曜日は北日本で雨が降るでしょう。