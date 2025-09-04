台風15号は木曜日夜遅くにかけて九州の東海上を北上し、金曜日にかけて西日本から東日本の太平洋側を東へ進む予想です。今回の台風は、台風から離れた東側でも広範囲に雨雲が広がっているため、金曜日にかけて、各地で長い時間雨が降るおそれがあります。

【線状降水帯が発生するおそれ】

▼木曜日夜遅くにかけて

・宮崎県

▼金曜日未明にかけて

・大分県

▼金曜日昼前にかけて

・高知県・徳島県・愛媛県

▼木曜日夜のはじめ頃〜金曜日昼過ぎにかけて

・岐阜県・愛知県・三重県・静岡県

▼金曜日未明〜金曜日昼前にかけて

・和歌山県

▼金曜日明け方〜金曜日昼前にかけて

・岩手県・宮城県

【24時間予想降水量（多い所で）】

木曜日午後6時〜金曜日午後6時

東北地方 ：150ミリ

関東甲信地方：200ミリ

北陸地方 ：100ミリ

東海地方 ：300ミリ

近畿地方 ：250ミリ

中国地方 ：120ミリ

四国地方 ：250ミリ

九州北部地方：200ミリ

九州南部 ：120ミリ

木曜日夜から金曜日朝は、九州から東海地方で大雨となり、寝ている時間帯に大雨災害が発生するおそれがあるため、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。金曜日の朝・通勤通学の時間帯は東海地方を中心に大雨となり、交通機関にも影響がでるおそれがあります。金曜日の日中は、関東や東北南部にも活発な雨雲がかかり、雨量が多くなるおそれがあります。各地で、低い土地の浸水や道路の冠水などに十分警戒をしてください。

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ：29℃ 釧路：22℃

青森 ：27℃ 盛岡：26℃

仙台 ：26℃ 新潟：28℃

長野 ：27℃ 金沢：30℃

名古屋：32℃ 東京：30℃

大阪 ：32℃ 岡山：32℃

広島 ：35℃ 松江：31℃

高知 ：35℃ 福岡：34℃

鹿児島：34℃ 那覇：33℃

【週間予報】

土曜日は全国的に晴れて、東海から西は35℃以上の猛暑日の所も出てくる予想です。日曜日は北日本で雨が降るでしょう。