俳優のこばやし元樹さんが自身のインスタグラムを更新。小栗旬さんが社長を務める芸能事務所に所属することを報告しました。

【写真を見る】【 こばやし元樹 】 小栗旬さんと２ショット 「我が人生にこの方が降臨するとは夢にも思わず 小栗社長には感謝してもしきれません」



こばやしさんは「ご報告」と題して、「9/1より正式に、トライストーン・エンタテイメント所属となりました。」と投稿。同時に芸名を「こばやし元樹（苗字ひらがな、名前は漢字）として新たにスタートします！」と報告しました。





こばやしさんは、所属事務所の社長を務める、俳優の小栗旬さんと2ショットで映る写真を掲載し、「我が人生にこの方が降臨するとは夢にも思わず、小栗社長には感謝してもしきれません。」と投稿。続けて英語で「I exceptionally appreciate you, Shun sama, for being a big part of my life!」と綴っています。







最後に、こばやし元樹さんは「人生もほぼ終末期、今までで1番忙しい20年、30年にします。そして燃え尽きる。」「皆様の変わらぬご支援、何卒よろしくお願い申し上げます。」と、その思いを綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】