ダンデライオン・チョコレートの秋限定♡心ときめくオータムコレクション2025

秋の訪れとともに、ダンデライオン・チョコレートから「オータムコレクション2025」が登場しました。シングルオリジン・チョコレートの奥深い魅力を引き立てる限定スイーツが勢揃い。メープル香るクッキーや、深煎り珈琲とコラボした大人味のチョコレート、さらにカフェ限定のモンブランやアフォガードまで、多彩なラインナップは自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです。

秋限定の新作スイーツをチェック

この秋注目の新作は「クッキーアソートメント メープル」（3,200円）。香ばしいメープルシュガーをまとった「オータムメープルクッキー」のほろほろ食感と、定番の2種クッキーが楽しめる贅沢なセットです。

同時に「オータムメープルクッキー」（1,400円）も登場。チャック付きパックで持ち運びやすく、秋の行楽やちょっとしたギフトに最適です。

オンラインストアでは9月4日から先行予約可能。蔵前・伊勢外宮・吉祥寺でも9月12日より販売されます。

大人時間に寄り添う濃厚フレーバー

「コーヒートフィーチョコレート」（3,000円）は、蔵前の珈琲店「蕪木」とのコラボレーション。カカオ70％のチョコレートでキャラメルを包み、深煎りマンデリンをトッピング。

甘さとほろ苦さの絶妙なバランスが楽しめます。

さらに、カフェ人気の「ブラウニーバイトフライト9個入」（3,800円）もお目見え。

グアテマラ、ドミニカ共和国、タンザニア産のカカオを使った3種のブラウニーが個包装で楽しめ、ご自宅での特別なひとときにおすすめです。

カフェでしか味わえない限定スイーツ

蔵前カフェ限定の「ラムレーズンアフォガード」（1,200円／ラム酒付き1,500円）は、ウガンダ産カカオを使ったアイスにラムレーズンと濃厚ホットチョコレートを合わせる大人の一品。

芳醇な香りと温冷のコントラストが楽しめます。

また、毎年人気の「モンブラン」（980円）は、チョコレート生地と栗・カシスの組み合わせが絶妙。今年も蔵前と伊勢外宮で提供され、秋の訪れを華やかに彩ります。

秋のひとときを豊かに♡

ダンデライオン・チョコレートのオータムコレクション2025は、秋の訪れを感じさせる甘美なラインナップ。

シングルオリジン・チョコレートならではの深みと、メープルやコーヒー、栗など秋素材が織りなす季節感が絶妙です。

ギフトにも自分時間のお供にもぴったりな限定スイーツで、心も体も満たされる大人のひとときを過ごしてみませんか♪