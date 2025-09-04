Ë¬ÆüµÒ¤ò¡ÖÃÏÊý¤Ë¹¤²¤Æ¡×¡¡¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¤Èº©ÃÌ
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£À¾Â¼»á¤¬°ËÅìÎÉ¹§ÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¤òË¬Ìä¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¿Ã¼¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤À¤È¤¤¤¦À¾Â¼»á¡£¡ÖËÍ¤ÏÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÃÏÊý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¡¢¤ª»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¿Ã¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ç°ìÈÖÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿°ËÅì»á¤Ï¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤ä½÷À¤¬ËÜÅö¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£ÃÏÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö°ËÅìÂç¿Ã¤ÏËüÇî¤ÎÂç¿Ã¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡»Ä¤ê¿ô¥õ·î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¨¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤óËüÇî¤ÎÊý¤Ë¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£3700Ëü¿Í¤¯¤é¤¤Íè¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1²¯¿Í¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÁý¤ä¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¡¢Å¬¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ËÅì»á¤Ï¡¢11Ç¯Á°¤Ë½éÂå¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¤òÌ³¤á¤¿Åö»þ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¿ôÉ´¥«½ê¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÄ®Â¼¤ò²ó¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¸½ºß¤Ç¤â¼óÁê¤«¤é¡Ö¤¢¤½¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£¤³¤³¸«¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤¾¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ËÅì»á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¤Ç¤¹¤Í¡¢¤«¤Ê¤ê°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾Â¼»á¤¬ÃÏÊýÁÏÀ¸¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®¤ÎµÆÃÏ¿Ä®Ä¹¤âÆ±ÀÊ¡£À¾Â¼»á¤Ï¡ÖÅìÀîÄ®¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¼µ·¤·¤¿¡£