逃げ遅れた住人の男性が、窓から身を乗り出していました。4日正午前、新潟市中央区の住宅で火事がありました。逃げ遅れた住人の男性が3階から飛び降り、ケガをして病院に運ばれました。



こちらは火災発生直後の映像です。消防もまだ現場に到着していません。建物から激しく煙が上がり始めると、3階に人の姿が･･･逃げ遅れた男性が身を乗り出す様子が確認できます。



目撃者によりますと、この約2分後に消防が到着しましたが、救助を始めようとしたときに力尽き地面に転落。その直後、住宅から猛烈な勢いで炎が噴き出しました。男性は頭付近から血を流していましたが、意識はあったということです。



火事があったのは、新潟市中央区上所2丁目の佐藤陽一さんの住宅です。警察と消防によりますと、4日正午前、通りかかった人から「建物から煙が見える」と消防に通報がありました。出火当時、中には佐藤さんの20代の息子のがいて、3階から逃げようとして地面に転落しました。男性は全身を強く打ち重傷とみられますが、搬送時に意識はあったということです。



この家には家族3人が暮らしていて、佐藤さんと妻は外出していました。警察と消防が火事の原因を調べています。