¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡Û¾ÇÅÀ¤Î〝ÇÑÏ§〟¤ËÅìÅÅ¡ÖÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×Çðºê»ÔÄ¹¤¬6¹æµ¡ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¡Ú¿·³ã¡Û
Çðºê»Ô¡¦ºù°æ»ÔÄ¹¤¬ÅìµþÅÅÎÏ¡¦¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¤Î°ìÉô¤òÇÑÏ§¤Ë¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÎÌó¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
4Æü¸áÁ°¡¢Çðºê»ÔÌò½ê¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿ºù°æ»ÔÄ¹¤È¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¡£¤³¤ÎÌÌ²ñ¤Ï¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤¬µá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯8·î¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤Ï7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7¹æµ¡¤Î¥Æ¥íÂÐºö¹©»ö¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÅìÅÅ¤Ï¡¢Àè¤Ë6¹æµ¡¤òºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºù°æ»ÔÄ¹¤¬6¹æµ¡¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»Ä¤ë1～5¹æµ¡¤Î〝ÇÑÏ§¤Î»þ´ü〟¤Ç¤·¤¿¡£ÅìÅÅ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö6¡¦7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¸å¡¢2Ç¯°ÊÆâ¡×¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤ÏÃ»½Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿9·î4Æü¡£ÅìÅÅ¤ÎÅú¤¨¤Ïー
¢£ÅìµþÅÅÎÏ ¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹
¡Ö6¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¸å¡¢2Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÁ°ÅÝ¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢1～5¹æµ¡¤Î〝ÇÑÏ§〟¤ò´Þ¤àºÇÅ¬¤ÊÅÅ¸»¹½À®¤ÎÆ»¶Ú¤ò³Î¼Â¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·―
¢£Çðºê»Ô ºù°æ²í¹À»ÔÄ¹
¡Ö¸æ¼Ò¤Î³Î¼Â¤Ê¤ë°ìÉôÇÑÏ§¤Ø¤Î°Õ»×¤ÎÉ½ÌÀ¤È¹Í¤¨¡¢É¾²Á¤¹¤ë¡£ÅìÅÅÇðºê´¢±©¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê6¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤·¤¿ºù°æ»ÔÄ¹¡£
ÇÑÏ§¤ÎÉ½¸½¤¬¡ÖÁ°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïー
¢£Çðºê»Ô ºù°æ²í¹À»ÔÄ¹
¡Ö2Ç¯¤ò¤¿¤È¤¨¤Ð1Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ä¤¬È¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤¬²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢ÅìÅÅ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÇ§¼±¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ÇÑÏ§¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ø¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ºù°æ»ÔÄ¹¡£
°ìÊý¤Î¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¡¢º£²ó¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤Èー
¢£ÅìµþÅÅÎÏ ¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹
¡Ö¡Ø2Ç¯°ÊÆâ¡Ù¤È¤¤¤¦¤È2Ç¯¥®¥ê¥®¥ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸¡Æ¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
¤·¤«¤·¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¤¯¤®¤ò»É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅìµþÅÅÎÏ ¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤éÇÑÏ§¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉôÊ¬¤Ç²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ°Õ»×·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÑÏ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð±ÄÅª¤Ë·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤È¤«¡¢ÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£É¬¤ºÇÑÏ§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò〝ÌóÂ«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤〟¤È¿½¤·Åº¤¨¤ë¡£¡×
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÉ½¸½¤ò¤á¤°¤êÇðºê»Ô¤ÈÅìÅÅ¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ç¤¹¡£¡Ø¸¶È¯¤ÎºÇÂç¸Â³èÍÑ¡Ù¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤«¡¢¾Íè¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤³¤È¤ä»ñ»º¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1～5¹æµ¡¤òÇÑÏ§¤Ë¤¹¤ì¤ÐÅìÅÅ¤Î·Ð±Ä¤ËÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤Ï´óÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·Á¤Î·ÐºÑÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤âÅìÅÅ¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬―
¢£ÅìµþÅÅÎÏ ¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹
¡Öµ¬ÌÏ¡¦ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡¦ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¤³¤Á¤é¤âÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¸áÁ°¡¢Çðºê»ÔÌò½ê¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿ºù°æ»ÔÄ¹¤È¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¡£¤³¤ÎÌÌ²ñ¤Ï¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤¬µá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯8·î¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤Ï7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7¹æµ¡¤Î¥Æ¥íÂÐºö¹©»ö¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÅìÅÅ¤Ï¡¢Àè¤Ë6¹æµ¡¤òºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºù°æ»ÔÄ¹¤¬6¹æµ¡¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»Ä¤ë1～5¹æµ¡¤Î〝ÇÑÏ§¤Î»þ´ü〟¤Ç¤·¤¿¡£ÅìÅÅ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö6¡¦7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¸å¡¢2Ç¯°ÊÆâ¡×¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤ÏÃ»½Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿9·î4Æü¡£ÅìÅÅ¤ÎÅú¤¨¤Ïー
¢£ÅìµþÅÅÎÏ ¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹
¡Ö6¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¸å¡¢2Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÁ°ÅÝ¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢1～5¹æµ¡¤Î〝ÇÑÏ§〟¤ò´Þ¤àºÇÅ¬¤ÊÅÅ¸»¹½À®¤ÎÆ»¶Ú¤ò³Î¼Â¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·―
¢£Çðºê»Ô ºù°æ²í¹À»ÔÄ¹
¡Ö¸æ¼Ò¤Î³Î¼Â¤Ê¤ë°ìÉôÇÑÏ§¤Ø¤Î°Õ»×¤ÎÉ½ÌÀ¤È¹Í¤¨¡¢É¾²Á¤¹¤ë¡£ÅìÅÅÇðºê´¢±©¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê6¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤·¤¿ºù°æ»ÔÄ¹¡£
ÇÑÏ§¤ÎÉ½¸½¤¬¡ÖÁ°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïー
¢£Çðºê»Ô ºù°æ²í¹À»ÔÄ¹
¡Ö2Ç¯¤ò¤¿¤È¤¨¤Ð1Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ä¤¬È¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤¬²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢ÅìÅÅ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÇ§¼±¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ÇÑÏ§¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ø¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ºù°æ»ÔÄ¹¡£
°ìÊý¤Î¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¡¢º£²ó¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤Èー
¢£ÅìµþÅÅÎÏ ¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹
¡Ö¡Ø2Ç¯°ÊÆâ¡Ù¤È¤¤¤¦¤È2Ç¯¥®¥ê¥®¥ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸¡Æ¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
¤·¤«¤·¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¤¯¤®¤ò»É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅìµþÅÅÎÏ ¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤éÇÑÏ§¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉôÊ¬¤Ç²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ°Õ»×·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÑÏ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð±ÄÅª¤Ë·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤È¤«¡¢ÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£É¬¤ºÇÑÏ§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò〝ÌóÂ«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤〟¤È¿½¤·Åº¤¨¤ë¡£¡×
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÉ½¸½¤ò¤á¤°¤êÇðºê»Ô¤ÈÅìÅÅ¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ç¤¹¡£¡Ø¸¶È¯¤ÎºÇÂç¸Â³èÍÑ¡Ù¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤«¡¢¾Íè¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤³¤È¤ä»ñ»º¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1～5¹æµ¡¤òÇÑÏ§¤Ë¤¹¤ì¤ÐÅìÅÅ¤Î·Ð±Ä¤ËÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤Ï´óÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·Á¤Î·ÐºÑÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤âÅìÅÅ¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬―
¢£ÅìµþÅÅÎÏ ¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹
¡Öµ¬ÌÏ¡¦ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡¦ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¤³¤Á¤é¤âÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£