４日に発生した台風１５号の影響で、県内は５日にかけ荒れた天気になる見込みです。各地で台風の接近に備え、対策が進められています。



４日未明に発生した台風１５号は、５日朝、広島県に最も接近する見込みです。台風は宮崎県沖を時速２５キロで北に進んでいます。県内では５日午前中にかけ、激しい雨が降る見込みで、５日午後６時までに多いところで１２０ミリが予想されています。気象台が土砂災害などに注意を呼びかけています。





世羅町小国では、台風１５号の接近を受け、急ピッチで稲刈りを行っていました。■農事組合法人きらり狩山 小迫高 組合長「雨が降ると（稲が）倒れる。作業がしにくくなるからちょっとでも作業を進めておかないといけない」２０２５年は猛暑の影響で稲が早く育ったため、例年より５日早く稲刈りを始めた矢先の台風接近です。■農事組合法人きらり狩山 小迫高 組合長「今年は雨が降らないで困ったんですけど、刈り取り時期になって雨が降ってコシヒカリの収穫がもう少し残っているので心配」一方、県東部でも台風への備えが進められています。福山市内海町の港では、地元の漁師たちが、高波や高潮によって漁船が流されないよう、船と桟橋をロープで固定。さらに、強風に備えて船のテントを外していました。■漁師 藤原活明さん「船同士があたって壊れたりとか、そういうのが心配。万全ではないが、これだけしておけばよいのではないかと思う」（２０２５年９月４日・テレビ派４部で放送）