【台風１５号】５日朝から昼すぎにかけて近畿・徳島に最接近か　和歌山・徳島で「線状降水帯」発生のおそれ　東海道新幹線は５日、遅れや運転見合わせなどの可能性　ＪＲ西日本では在来線の一部で始発から運転取りやめ

台風１５号は９月５日朝から昼すぎにかけて近畿・徳島に最接近する見込みです。



台風１５号は、４日午後６時には宮崎県延岡市の南約８０ｋｍにあって、１時間に約２５ｋｍの速さで北へ進んでいるとみられます。



台風は徳島県には５日朝から昼前にかけて、近畿には昼頃に最も接近する見込みです。



５日午後６時までに降る雨の量は、多いところで近畿南部で２５０ミリ。近畿中部と徳島県南部で２００ミリなどと予想されています。





徳島県では、５日昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。また、新たに和歌山県にも５日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあると発表されました。変わって交通情報です。ＪＲ西日本によりますと、姫新線姫路〜上月駅間、関西線の亀山〜加茂駅間で、５日の始発から運転を取りやめるということです。台風の進路によっては、４日夜から加古川線の加古川〜谷川駅間、姫新線の姫路〜上月駅間、播但線の姫路〜和田山駅間で遅れや運転取りやめの可能性が出ています。また、東海道新幹線も５日、遅れや運転見合わせなどの可能性があるということです。