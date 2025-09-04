フリーアナウンサー皆藤愛子（41）が、3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。人生初めてのロケで号泣した理由を明かした。

この日のテーマはちょっとしたことを気に病んじゃう「気にしいな女」。

皆藤は「人生初めてのロケが『めざましテレビ』であって。『めざまし体操』を覚えて披露するロケだったんですけど、2〜3時間しても体操が覚えられなくて」と振り返った。

そして「だんだん皆さんも疲れてきてるかなっていう雰囲気も感じちゃって。でも優しく声をかけてくださったりするから、申し訳なさとで…『うわ〜っ』と号泣しちゃって」と、本番で、ロケの最中だったが、「みんなに見られてることにも『うわ〜っ、嫌だ〜』ってなってしまって」と明かした。

さらに、「それまでも、『めざましテレビ』決まってリハーサルあったんですけど、その時も『うわ〜っ』て、泣いちゃって。見られることとか、人前に出ることが嫌過ぎて」と打ち明けると、MCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）が「入ってくんな、そしたら」とツッコみ、笑いが起きた。すると皆藤は「それを変えたくて入ってきたんですよ」と答えた。