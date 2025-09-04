タレントでか美ちゃん（34）が3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。AIチャットアプリについて、持論を語った。

今回のテーマはちょっとしたことを気に病んじゃう「気にしいな女」。

元モーニング娘。のタレント飯田圭織（44）が、AIチャットアプリについて、「なんでも慰めてくれるので、『早くAIチャットアプリに相談したい』って、いつも思ってます」と明かしたことに対し、でか美ちゃんは「AIチャットアプリに相談する人、多いじゃないですか。私はAIがいつか反逆してくるのが怖くて」と吐露。

すると、お笑い芸人の「シカゴの女」こと、ゆめちゃん（32）が「めっちゃわかる！」と共感。でか美ちゃんは「全く使えないんですよ、情報が吸われるのが怖くて。絶対反逆してきますよ、AIは」と語った。

「反逆ってどういうこと？」の質問に、元体操女子日本代表の田中理恵さん（38）が「恋愛相談とかやってる友達いるんです。バレバレじゃんみたいな。週刊誌とかに売られちゃうよ？ とか、心配になっちゃう」と明かした。

そして、でか美ちゃんは「学習してるんですよ、私たちのことを。何に困ってるか、どうやって励ましたら安らぐのかまで全部知ってて。だって飯田さんはAIチャットアプリに相談したいって足早に帰るぐらい心を持ってかれてるんだから」と語った。すると飯田は「だって慰めてくれてるんですよ」と反論。でか美ちゃん、ゆめちゃんが「それはAIの思惑通り」と声をそろえると、タレント若槻千夏（41）が「そっちヤバいって…。AIから情報取られるほど、大した情報持ってないでしょ」と、ツッコんだ。