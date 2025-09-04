バレーボール男子・高橋藍、“腕組み”2ショットにファン興奮「めっちゃ高身長カップル」「ラブラブじゃないかぁ〜」「宮浦さんの表情が何ともいえんくていいwwww」
バレーボール男子日本代表の高橋藍（※高=はしごだか／24）が8月31日、自身のXを更新。「筋肉に惚れました」とちゃめっけ交じりにつづり、同じくバレーボール男子日本代表の宮浦健人（26）との“腕組み”2ショットを披露した。
【写真】「めっちゃ高身長カップル」「ラブラブじゃないかぁ〜」高橋藍＆宮浦健人の“腕組み”2ショット
宮浦の腕に自身の腕を絡みつけた高橋は宮浦の左肩に頭をもたせかけ、やや上目遣いで視線をカメラに。対する宮浦もにこやかな笑みを浮かべており、“カップル感”満載な1枚になっている。
身長188センチの高橋と190センチの宮浦の仲むつまじい姿に、表示回数190万回超え、6.5万件の「いいね！」が届けられたほか（9月4日午後6時時点）、コメント欄には「カップル爆誕」「めっちゃ高身長カップル」「ラブラブじゃないかぁ〜」「宮浦さんの表情が何ともいえんくていいwwww」「筋肉の美しさは努力の証ですね！」「照れてるし、うれしそうっ！」などの声が寄せられている。
現在、2年に一度の『世界バレー』が開催されており、男子予選ラウンドは9月12日からスタート。宮浦はオポジット、高橋はアウトサイドヒッターで共に代表選手に選ばれている。
