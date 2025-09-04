お笑いコンビ、Aマッソのむらきゃみ（37）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト生出演。MCのハライチ澤部佑（39）にクレームを入れた。

むらきゃみは「飲み会来て自慢だけしてすぐ帰るのやめてください」とクレームを入れた。「最近、アンガールズ田中（卓志）さんとかロッチ中岡（創一）に後輩たちがお世話になってるんですね。で、そこにウチも参加してまして。澤部さんも呼ぼうってなって」と経緯を説明。

「開口一番『俺、すぐ帰るから。忙しい』って。みんなが盛り上がってなかったから『みんないい？ 俺、大谷（翔平）と仲よし』って言って。大谷翔平と仲がいいって自慢して、それを言い残して帰っていった」と暴露した。

澤部が「言ってない。そんな人間いないじゃん」と否定するも、MCのハライチ岩井勇気から「自慢したのも、売れてそういうことをしたくなっちゃっただけだよね」と指摘された。さらにAマッソ加納からは「基本的に澤部さんって何でもできるんですけど、後輩をかわいがるだけできない」と言われた。

澤部は同番組内でドジャース大谷翔平投手とLINEがつながっていると明かしている。

今放送のゲストはAマッソの加納、むらきゃみ、サンシャイン池崎、バイク川崎バイク。