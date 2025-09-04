TBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（日曜午後9時）公式インスタグラムが4日に更新。7日に最終話を放送することを報告した。

以下、発表全文。

「いつも番組をご覧になってくださる皆様へ この度の報道に関して、番組をご視聴くださっている皆様には多大なご心配をおかけしていることと存じます。たくさんのご意見や応援のお言葉をいただきまして、心より感謝申し上げます。

日曜劇場『19番目のカルテ』は最終話に向けて撮影・編集作業を続けてまいりましたが、一部再編集を行い、改めて当初の予定通り9月7日（日）に最終話を放送いたしますことをご報告いたします。

優しく柔らかい、そして温かい作品を最後まで皆様にお届けできるよう、オンエアに向けて一丸となり作り上げていきたいと思います。

日曜よる9時、テレビの前でお会いできますことを楽しみにお待ちしております。

日曜劇場『19番目のカルテ』スタッフ・キャスト一同」

3日朝、同作品に内科医・鹿山慶太役で出演している、俳優清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことによる対応となった。