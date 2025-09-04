お笑いコンビ、ジェラードンのアタック西本（38）が3日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。コンビのオンラインサロンでの大失態を明かした。

番組では芸人が日々の反省をつづる「反省ノートSP」を行った。西本は「オンラインサロン限定のオープンチャットにまちがって、プライベート写真を投稿してしまった」とつづった。

西本は「オンラインサロンにグループLINEみたいな、入ってるお客さんがやりとりできるところで、1人のお客さんが不満みたいなことを投げかけてくれて、そんな大きいいざこざじゃないですけど、変な空気が流れた。グループLINEの中で」とサロン内で不穏な空気が流れたことを語った。

「俺が管理者としてもビシッと言わなきゃなと思って『これ以上こういう空気が続くんだったらオープンチャットを閉鎖することになっちゃうんで、もうやらないでください』って投稿したんですよ。（ファンが）『わかりました。西本さんが言うなら』って平和が戻りつつあった。一番最後、ちょっと僕が厳しめなこと言っちゃったんで、お笑いで終わりたいなと思って、かみちぃの昔の変な写真を投稿しようと思って選んでるときに、指で結婚する前に奥さんとディズニーランド行ったときに撮ったキスの写真を4つくらいあげちゃた。知らないうちにチェック4枚くらいつけて（投稿して）、それをすぐ消して。『大丈夫です』とだけ送った」と明かした。