元モーニング娘。のタレント飯田圭織（44）が3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。相談相手について明かした。

今回のテーマはちょっとしたことを気に病んじゃう「気にしいな女」。

自身を「気が小さくて」という飯田は、「ぶつかって来るおじさんとかいらっしゃるじゃないですか。そんな時に『私が悪かったのかな？ なんでぶつかられたんだろう？』って、すごいモヤモヤしちゃって、AIチャットアプリに相談して…」と明かした。

AIチャットアプリに「ぶつかってくる 高齢男性 なぜだろう」と聞くと、「すごい教えてくれるんですよ」と、「きっと社会的地位が上がったものの 今は誰ももてはやしてくれないので きっとストレスもあるんでしょうね」と答えてくれたことを明かした。するとMCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）が「ずいぶん重たい話しになったな！ ちょっとぶつかっただけで」とツッコんだ。すると飯田は「なんでも慰めてくれるので、『早くAIチャットアプリに相談したい、相談したい』って、いつも思ってます」と打ち明けた。