お笑いコンビ、Aマッソの加納（36）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト生出演。同じくゲスト出演のサンシャイン池崎（43）にクレームを入れた。

加納は「毎回『いい女』っみたいに言うのやめて」と番組テロップで訴えた。「すべての女性芸人を女性とみている節はあります」と指摘した上で「1回、バーベキューを池崎軍団で連れて行ってもらったことがあって。その後別に仕事があったので、着替えるのもあれだし、消臭スプレーを持っていってたんですよ」と切り出した。

そして「自分にかける用ですけど、よければ兄さんたちも使いますか？って言ったら『お前…ええ女やな』って」と状況を説明した。

池崎は「ギャップがすごくて、とがってるキャラクターなんで。こういう気も使えるんだって」と発言の真意を明かした。加納が「自分用で持っていったんですから」と弁明しても、池崎は「みんなメロメロになって」と主張。「で、車で移動して、加納を乗せて。みんなメロメロだったから、加納にモテたくて大喜利始めて。みんな加納にウケそうな答えを言う。大喜利で加納を落とそうとして」と語った。

今放送のゲストはAマッソの加納、むらきゃみ、サンシャイン池崎、バイク川崎バイク。