戦後80年となったことし、「いまを、戦前にさせない」をテーマに特集をお伝えしています。戦争で父親を亡くした女性が長年、語り部として自身の経験を子どもたちに伝えてきました。しかし今、直面しているのは高齢化です。戦争遺児の世代が今、伝えたい思いとは…

戦時中や戦後の暮らしを伝える「語り部」。



中心となって活動しているのは、親を戦争で亡くした遺児の世代です。





「クラスの中の一人が、いつもコッペパンを半分しか食べない人がいました。どうして食べないのかと聞いたら、家に帰って妹にやると」直面しているのは語り部の高齢化。来年は活動できるかどうかわかりません。金沢市遺族会・小林 茂隆 会長：「平均年齢が84歳です。だからこれから先、どんなふうになるのか」戦争の記憶をどう伝えていくか、その活動は岐路に立たされています。

かつて語り部をしていた女性がいます。



「よろしくお願いします」



金沢市の林道子さん84歳。



父・山本正義さんは、林さんが生後2か月のときに満州へ出征しました。

林 道子 さん：

「お料理でも子育てでも一生懸命やってたらしくて、私が生まれてから2ヶ月近く、出世するまで毎日、産湯するのは父の役目だったらしいんです。父が出世するその汽車が動くギリギリまで、2か月の私を抱いて、ず～っとボロボロ泣いてたらしいんですよ」



幼い1人娘を残し、戦地へ向かった父親。



家族を気にかけ、満州から頻繁に贈り物や手紙を送っていました。



その1つが、当時は貴重だったキャラメルです。

林 道子 さん：

「ここにね、森永のキャラメル持ってるの、これがずっと疑問だったの、3歳っていったら戦争真っ最中でしょ。甘いものなんて、ほとんどないそんな頃に」



戦地にいても父親らしいことをしてやりたいと、満州で手に入れて娘に送ったプレゼントでした。



その後、戦況は悪化し、正義さんはフィリピンに転属命令が出て、終戦を迎えます。



その後、日本に帰ることはかなわず、捕虜として収容されたフィリピンのレイテ島で亡くなりました。38歳でした。

幼かった林さんに、父親の記憶はありません。



父親がいない暮らしが当たり前だと思って、当時の厳しい時代を生き抜いてきました。



林 道子 さん：

「ずっと母が働いてるから。甘えたことないですから」



家族を引き裂いた戦争。



親に甘えることが許されなかった戦後の暮らし。



そんな自分の経験を教員時代、クラスの子供たちに、たびたび話してきました。

引退後、自分と同じように大切な人を戦争で失った遺族会の活動に参加するうちに、多くの人に自身の経験を伝えたいと思うようになりました。



林 道子 さん：

「父と私の関係の事とか、そういうのを子供達にずっと口で言ってたようなことを、紙芝居に出来たらいいなと思って」

そして15年前、父の足跡と戦後の体験を紙芝居に。



タイトルは「みっちゃんとキャラメル」です。



2010年から毎年、小学校を訪問し、子供たちに読み聞かせをしてきました。

林 道子 さん：

「本当になんかすごい、その子供たちのその眼差しとかね。なんかそれ見て、こんな話でも子供たちはわかってくれたんかなと思って。すごくうれしかったですね」



約10年間、紙芝居で語り部をしてきた林さん。



その後、夫の介護や自分の体力の限界を感じ、3年前、81歳のときに語り部を引退しました。

父親が大切にしていた時計です。



林 道子 さん：

「ずいぶんハイカラなデザインになってて、おしゃれな父の趣味だなと思って。(Q. 時計みると落ち着く? ) そうですよ、元気です。カチカチって音が元気出る」



その音を聞くと、父親が近くにいるような気がしました。

林 道子 さん：

「年いって80いくつになって、私の中に戦争あるって自覚するわけでしょ。だから戦争って消えない、一生。ひとたび戦争起きたら消えないんですよ」



8月15日、終戦の日。



この日は毎年、戦没者をまつる石川護国神社に足を運びます。

林 道子 さん：

「今がどんなに平和かっていうことを、子どもたちに伝えたいんですよ。その平和をほっといたらなくなるよって言うんですよね、いつも子供たちに。平和ってね、作り続けなきゃなくなっていくものなんだよって」



戦後80年。



遺児たちが生涯をかけて紡いできたその言葉を、その意味を、今度は戦争を知らない世代が、後世に受け継いでいかなければなりません。