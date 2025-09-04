À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Î·»¡¦ÇÐÍ¥¤Î¾°Ìï¤¬À¼ÌÀÈ¯É½¡¡¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤â¡ÖÎ¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¡×¤È¸«¼é¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦
¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¶¡Ë¤Î·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¡Ê£³£°¡Ë¤¬£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£Äï¤ò¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·»¤È¤·¤Æ¡ÖÎ¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¡¢¾°Ìï¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÄï¡¢À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤Þ¤ÀËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À·»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¹¡£º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î»×¤¤¤âÅÇÏª¡£ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£