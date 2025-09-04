◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 第１日（４日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

第１ラウンドが行われ、２００９、１０年覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）は４バーディー、１ボギーの３アンダー６７で回り、トップと２打差の５位と好発進した。

出だし１番で第１打から２連続でバンカーに入れながら、好アプローチでパー発進。２番で２・５メートル、５番で３メートル、８番はバンカーから１メートルに寄せ、前半で３バーディーを奪った。

後半の１５番は５メートルのパットを打った瞬間に外れたと思って歩き出したが、フックラインに乗ってバーディー。「カップ１個くらい右に出ちゃった。あぁ〜右に外れるだろうなと思ったら、戻ってきてくれた。なかなかあんなことない。ラッキーだった。でも、その次のホール（１７番）で入ったと思ったパットが入らなかったので、チャラでいいかみたいな感じだった」と苦笑した。

最終１８番はラフから第２打をグリーン右奥に外して唯一のボギーとしたが、全長７４２４ヤードと距離も長く傾斜もきつい難コースで６７で終えた。石川は「前半はけっこうグリーンを外して、アプローチとパットで耐えられた。ボギーは何個もきそうな内容ではあったけど、結果的には１つで抑えられたのでよかった」とかみしめた。

２週前のＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメントは首位、前週のＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタは３位と初日に好発進が続いたが、それぞれ３７位、１９位と２日目以降に伸び悩んだ。石川は「なんで尻つぼみで終わっているのに、また試合が始まるといいスタートを切れるのがちょっと分からないけど、不思議だなと思いながらだけど…」と苦笑いを浮かべた。

今季は出場１０戦でトップ１０入りはないが、過去２度優勝と好相性のコースで好スタートした。２日目以降に向けて「落ち着いて自分のゴルフをしたい。いい内容をまだまだ目指せるけど、先週できなかったアプローチが、今日は先週、先々週よりできたという手応えはある。その時の自分の課題にしっかり向き合いながらやれればと思います」。今季初勝利となる通算２１勝目を見据えた。